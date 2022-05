Tchad : un système d’information sur la protection de l’enfance et de la femme en cours de validation

Le ministère de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance en collaboration avec l’Unicef a organisé un atelier de formation pour la mise en place d’un système d’information sur la protection de l’enfance et de la femme (SIPEF), ce mardi 17 mai à Mara.

Selon les initiateurs, l’objectif de cet outil est de mettre en place un mécanisme de collecte de données en vue de documenter les indicateurs sur la protection des femmes et des enfants et la réalisation des actions en synergie avec la participation et l’implication de tous. C’est pourquoi le ministère de la femme à travers sa direction en charge des statistiques a voulu que l’élaboration d’un système d’information sur la femme et l’enfant soit participative et inclusive. Système qui est une stratégie efficace de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes et sa pertinence n’est plus à démontrer, eu égard aux besoins immenses des populations tchadiennes en matière de la protection.

Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la femme Mahamat Ahmat Soungui, le constat le plus récurent est l’absence d’un mécanisme de collecte et de remontée de données. “L’importance des données statistiques dans la documentation n’est plus à démontrer dans la planification et dans toutes les instances de prise de décisions. C’est dans cette optique que l’Unicef a entrepris d’apporter un appui au ministère en charge de la protection de la femme et de l’enfant dans la mise en place d’un système désagrégé en sexe et par tranche d’âge de collecte et de remontée des données en temps réel” souligne-t-il.

Cette base de données qui appelle un suivi tenace des activités non seulement de collecte des données mais aussi de capitaliser les autres efforts fournis dans le cadre de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants pourrait permettre de contribuer plus efficacement à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et aussi atteindre des résultats escomptés.