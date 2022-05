Tchad : un syndicat des commerçants fournisseurs rejoint Wakit Tama

Le syndicat des commerçants fournisseurs tchadien ’’Le bouclier’’ s’est rallié au mouvement Wakit Tama pour réclamer ses droits. Il marchera avec Wakit tama le 14 mai.

Le syndicat des commerçants fournisseurs tchadiens ’’le bouclier’’ (SCFT) a regagné le mouvement Wakit Tama. Une décision prise lors de l’assemblée nationale tenue par les membres du SCFT le lundi 9 mai dont le but était de faire un état de lieu de leurs revendications des dettes antérieures. Nous avons déjà rejoint Wakit tama et nous faisons partie de ce mouvement’’ a expliqué le secrétaire du SCFT, Youssouf Korom.

Selon lui , le SCFT compte marcher au côté de la plateforme Wakit Tama le 14 mai. Cette décision est prise suite au silence du gouvernement vis-à-vis de leur protestation. ’’Le gouvernement refuse de nous payer nos dettes antérieures, parce que nous sommes les fournisseurs et tous nos adhérents ne sont pas payés depuis de 8 ans’’ poursuit-il.

Le Sectraire du SCFT a indiqué qu’il a mené des démarches auprès des autorités mais en vain. ’’Malheureusement le gouvernement fait la sourde oreille. Donc nous sommes obligés de sortir en compagnie de Wakit tama’’ a-t-il expliquée.

Le syndicat des commerçant fournisseurs tchadien ’’le bouclier’’, a indiqué que l’Etat leur doit des milliards pour service rendu. ’’L’Etat nous doit entre 400 voire 500 milliards pour des biens et service. Il y a des gens qui ont gagné des appels d’offre et ont construit des écoles, de centre de santé. D’autres ont fourni des rames de papiers, des articles bureautiques, des produits informatiques mais n’ont pas été payés”.a-t-il dit.

En s’alliant derrière Wakit Tama vous espérez obtenir vos droits ? “C’est notre stratégie, une tactique” reponds Youssouf Korom. ’’Nous n’allons pas dévoiler toutes nos stratégies ici. On va marcher pour réclamer nos droits et après on cherchera des voies et moyens pour entrer dans nos droits et si possible on peut porter ce problème à la cour internationale’’a-t-il conclu.