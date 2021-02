Candidat de l’Alliance Victoire: un comité de soutien à l’UNDR ”rejette” cette ”imposture”

Politique- A travers un communiqué de presse ce 9 février, le comité de soutien à l’ Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), des départements de Lac Léré, Mayo Binder et El-Ouaya se dit ”très surpris” de la ”mise en scène” orchestrée par les partis politiques dit de “l’Alliance Victoire”. A l’issue d’un vote, cette alliance de 16 partis politiques a désigné Me Bongoro Théophile comme son candidat à l’élection présidentielle du 11 avril.

”Bien loin de considérer que le président Saleh Kebzabo, serait l’unique homme politique à bien diriger le Tchad, au vu de la richesse de l’espace politique tchadien”, ces militants de l’UNDR rejettent catégoriquement cette ”imposture” et considèrent que le candidat désigné n’est pas de l’opposition mais un “sous-marin introduit par le parti Mouvement patriotique du salut (MPS)”, tranche Famakéné Madiné, le président du comité de soutien à l’UNDR de ces trois départements.

Pour le comité, ce choix ne reflète “aucune crédibilité”, et la personne désignée ne “remplit nullement les critères préétablis” par ladite Alliance.

De ce qui précède, le comité de soutien à l’Union nationale pour le développement et le renouveau demande ce qui suit :

– Au Bureau exécutif et au président national de l’UNDR de ne pas se reconnaître dans cette Alliance et de s’entendre avec des opposants “plus sérieux afin d’investir un candidat crédible pour l’opposition”;

-A tous les militants de s’activer, en vue de l’investiture d’un candidat qui “méritera la confiance de la vraie opposition”.