Tchad : un mouvement citoyen naît pour « changer » le pays

La famille des mouvements citoyens s’agrandit au Tchad. Ce vendredi, 4 septembre, un nouveau est né. Il s’agit du « Mouvement citoyen le Temps-Tchad » dont la devise est : « le Temps du changement ».

C’est une organisation pacifique et non violente de la société civile. « Le Mouvement citoyen le Temps-Tchad est apolitique et se veut être un contre-pouvoir. Sa mission : renforcer au niveau des jeunes, du peuple, des dirigeants et des élites politiques, la culture de la citoyenneté, des droits humains et de la démocratie, de cohésion sociale, d’unité nationale, de bonne gouvernance, de recevabilité, du développement durable… », explique la coordination dudit mouvement.

« La recrudescence des violations des droits de l’homme ces dernières années n’a pas d’autres visées que de réduire au silence toute voix discoordante. Les acteurs de la société civile qui se tente au prix de leur vie pour un Etat de droit en sont les premières victimes », regrette Kemah Didah Alain, coordonnateur du « Mouvement le Temps-Tchad ». « Les intimidations, les harcèlements et les filatures sont devenus le quotidien des défenseurs des droits de l’homme au Tchad », ajoute-t-il. C’est en réponse à tout cela que le « Mouvement citoyen le Temps-Tchad » est né « pour apporter sa contribution à la construction d’un Tchad nouveau ».

A savoir, c’est à l’issue d’une assemblée générale, tenue le 12 janvier 2019 que ce mouvement citoyen a vu le jour.