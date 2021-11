Tchad : un mémorandum pour une transition apaisée

Mercredi 10 novembre, les autorités tchadiennes et l’organisation Fhi360 ont signé un mémorandum d’entente. L’accord vise à appuyer une transition pacifique au Tchad.

Ce mémorandum d’entente entre Fhi360 et le gouvernement tchadien de transition a été signé cet après-midi. C’est le ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue qui a signé au nom du gouvernement tchadien.

Ce mémorandum de six pages vise à appuyer la transition au Tchad. Il envisage entre autres à renforcer les capacités de la société civile et des médias pour soutenir et promouvoir la participation des citoyens à la gouvernance aux niveaux local et national; développer la collaboration entre la société civile et le gouvernement…

Le projet du mémorandum est entièrement financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) pour une durée de quatre ans (2019-2023).

A noter que Fhi 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif basée aux États Unies d’Amérique. Elle est au Tchad depuis 2009.