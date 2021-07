Tchad : un groupe de réflexion dénonce la façon dont le CMT conduit la transition

Le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021 a fait un point-presse, ce jour, 8 juillet, à la Maison des médias du Tchad pour dénoncer la manière dont le Conseil Militaire de Transition conduit cette période transitoire. Le Groupe de présenter une feuille de route qui déroule les étapes pouvant conduire à une conférence nationale inclusive et souveraine.



Le problème central qui a alimenté ce point-presse organisé par le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021 est la façon dont le Conseil militaire de Transition (CMT) et son gouvernement prépare le dialogue national inclusif tant souhaité par les Tchadiens depuis la mort du maréchal du Tchad.



Pour ledit Groupe, “la voie choisie par le CMT de nommer seul les membres du Conseil national de Transition et les membres du Comité chargé de conduire le dialogue national ne constitue pas une solution qui peut ramener la paix au Tchad”. Le Groupe de réflexion et d’action pour l’appel du 1er juin 2021 craint que le Conseil national de Transition que le CMT cherche à mettre sur place “ne pourra que favoriser l’élaboration et l’adoption d’une Constitution et des lois électorales taillées sur mesures, pouvant alors permettre l’organisation des élections frauduleuses aux résultats connus d’avance”. “Le peuple tchadien ne veut plus de cette démocratie de façade…”, précise-t-il.



Pour le salut du Tchad, le Groupe pense “qu’il est urgent pour le CMT de s’engager dans la voie de l’apaisement, de l’espoir et de laisser une trace positive dans l’histoire du Tchad, en suspendant la mise en œuvre du CNT et le Comité chargé du dialogue national…” Pour obtenir à la fin de la transition, des élections libres, démocratiques et transparentes, acceptées par tous, il propose une feuille de route de deux pages. Cette feuille de route s’adresse au président du CMT, à l’envoyé spécial de l’Union africaine et aux organisateurs de la Conférence nationale inclusive et souveraine.

Ce Groupe est composé de plusieurs personnalités politiques et universitaires du Tchad.