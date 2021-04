Tchad : un groupe de jeunes s’attaque au siège de l’UNDR

BREVE-Le siège de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a été attaqué par un groupe de jeunes. Selon des témoins, ils ont porté des foulards aux couleurs du MPS. “Ils ont défoncé le portail principal du siège et ont posé des actes de violence au sein du siège“, explique un militant de l’UNDR. Pour l’heure, un militant de l’UNDR et un jeune du groupe d’assaillants sont arrêtés et conduits au commissariat d’ordre public no7. Pas de dégâts importants à signaler.

Nous y reviendrons plus amplement.