Tchad : trois ministres en mission dans le sud

DEVELOPPEMENT – Dans le cadre des préparatifs du PADLFIT, trois ministres effectuent une mission précurseur dans les provinces du Mayo-Kebbi est et de la Tandjilé ouest.

Le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, celui des Infrastructures et de transport, Abderamane Mouctar Mahamat et leur homologue de l’Elevage et de la production animale sont en mission préparatoire de lancement et d’inauguration de plusieurs projets dans trois provinces du Tchad. Cette tournée a débuté le 31 janvier par la ville de Bongor dans le Mayo Kebbi Est où une forte délégation a accueilli les ministres.

« Votre présence ici fait renaitre en nous une lueur d’espoir que le projet de pont sur le fleuve Logone reliant la ville de Yagoua au Cameroun et celle de Bongor au Tchad n’est plus une chimère mais plutôt une réalité qui boostera économie de la province du Mayo Kebbi est », a déclaré Ahmat Taha Ahmat, gouverneur dans son mot de bienvenue.

En effet, selon le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, par ailleurs chef de mission, cette descente précurseur vient préparer la prochaine visite du président de la République Idriss Déby Itno. Le 27 février 2020, si l’agenda du Président le lui permet, il viendra lui-même poser la première pierre de la construction du pont Yagoua-Bongo d’après le ministre. D’où la présence du ministre des Infrastructures dans la composition de la mission.

« L’objet de ma présence avec mes collègues est justifié par le fait que seules nos ressources ne nous permettront pas de construire cette route [N’Djamena-Moundou] pourtant vitale pour notre économie. L’idéal est de mobiliser entièrement les partenaires. Durant la visite du vice-président de la Banque mondiale pour examiner avec le Tchad ses priorités pour les trois années à venir, la deuxième priorité citée après l’électricité est la route » a fait le ministre Issa Doubragne.

Pendant le trajet Guelendeng-Bongor, les ministres se sont arrêtés pour constater l’état d’avancement des travaux menés sur ce tronçon par l’entreprise Arab Contractors.

Après une séance de travail avec les délégués à Bongor, la mission poursuivra sa route vers la ville de Laï où le ministre Issa Doubragne est attendu pour le lancement du PADLFIT.