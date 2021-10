Tchad : trois leaders de Wakit Tamma gardés à vue

Convoqués pour être auditionnés ce lundi par la police judiciaire, les porte-paroles de Wakit Tamma Barka Michel et Dr Sitack Yombatina ainsi que le président du parti RDST, Marting Félix Kodjiga sont gardés à vue.

Selon des sources au sein de la coordination des actions citoyennes, ceux-ci ont signé la note d’information pour la tenue de la marche de Wakit Tamma du 02 octobre dernier.

Après l’audition, ils sont inculpés pour attroupement ayant provoqué un trouble à l’ordre public, atteinte à l’intégrité corporelle et destruction des biens.

Les mêmes sources précisent qu’ils seront présentés au procureur ce mardi.

En outre, les deux autres ciblés par les poursuites que sont Me Max Loalngar et Me Koudé Mbainaissem, du fait de leur statut, sont convoqués devant le Conseil de l’ordre des avocats, concluent ces sources.