Tchad : trois choses à savoir sur Fatimé Soumaïla, la trésorière démissionnaire des Transformateurs

La trésorière du parti Les Transformateurs, Fatimé Soumaïla aurait quitté les rangs de sa formation politique ce 14 juillet. Voici trois choses pour mieux la connaitre.



L’information circule sur les réseaux sociaux ce mercredi 14 juillet. Mais nos tentatives pour la recouper auprès de l’intéressée ou encore des premiers responsables des Transformateurs ont été vaines. Dans le groupe Whatsapp qui réunit les militants du parti, le départ de Fatimé est aussi annoncé. Qui est cette cadre du jeune parti qui fait parler d’elle?





• Fatimé Soumaïla est nantie d’une licence en sciences médicales obtenue en 2017 au Tchad. mais son diplôme traînera à la maison faute d’emploi. Elle rejoint le camp de l’entrepreneuriat. Mais la situation politique paraît “préoccupante” pour elle. Elle décide donc de rejoindre un parti politique. C’est ainsi qu’elle choisit le jeune parti de l’opposition Les transformateurs auquel elle adhère en 2019.





• Militante d’une formation politique qui se bat pour avoir sa reconnaissance à l’époque, Fatimé s’est montrée engagée. Un engagement qui lui a valu le poste de trésorière au sein du parti. Lors d’une manifestation organisée par le parti le 6 février, la jeune femme a été arrêtée par la police. Elle a été incarcérée pendant quelques jours puis placée sous mandat de dépôt à la prison d’Amsinené avant d’être déclarée non coupable par la justice.



• Un peu plus d’un mois après l’obtention de la reconnaissance du parti Les Transformateurs, la trésorière publie un post sur sa page Facebook. Elle annonce qu’à partir du 14 juillet, “je ne suis plus trésorière du parti les Transformateurs ni cadre”. Une annonce qui intervient au moment où le parti milite pour l’organisation du dialogue national inclusif transparent.