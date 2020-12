Tchad : « toute réforme institutionnelle qui va dans le sens de l’intérêt supérieur de la nation a une dimension sacrée », Président Déby

POLITIQUE – il s’est tenu dans la matinée de ce 14 décembre, au palais présidentiel, une cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Dans son allocution, le Marechal du Tchad a situé l’intérêt suprême de cette révision de la constitution.

Le chef de l’Etat a tout d’abord félicité la représentation nationale pour la ” qualité de son travail législatif”. Pour lui, “toute réforme institutionnelle qui va dans le sens de l’intérêt supérieur de la nation a une dimension sacrée“.

Le président Deby poursuit qu’“il sera une faute à la fois politique, morale et historique de céder à la sclérose, à l’inaction et à l’immobilisme tant la sagesse des nations nous enseigne l’adaptation à toutes les épreuves pour être à la hauteur des défis en lien avec le temps et les évolutions qui en découlent”.

Il faut rappeler que cette nouvelle constitution s’articule sur plusieurs points dont la consolidation de la paix, la suppression du serment confessionnel, le rétablissement des sous-préfectures et l’instauration de la vice-présidence.