Tchad : Toudjim Yonodji élue présidente du point focal genre du ministère des Finances

Les femmes du ministère des Finances et du Budget réunies au cours d’une assemblée générale élective ce vendredi 18 juin au centre Al-Mouna ont élu les membres du bureau exécutif du point focal genre et développement de leur ministère. Toudjim Yonodji en est la présidente.

Les femmes du ministère des finances et du budget représentent 11,42% de l’effectif total soit 627 sur 5 492. Cette assemblée générale est cadre qui leur a permis une de leurs instances de lutte pour une meilleure condition de travail et d’un changement de comportement et de mentalité.

Pour la Secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, Ndolonodji Alix Naimbaye, les points focaux genre ont été créés depuis 2002 au sein des départements ministériels et institutions nationales « ce sont les acteurs importants de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre. L’importance de leur mission est celle d’accompagner le Ministère de Tutelle, qui est celui de la femme et de la protection de la petite enfance ».

La Présidente sortante Madame Zenaba Ngartoloum Yolande exhorte ces sœurs à pouvoir prendre leur destin en main car « nous possédons les mêmes facultés intellectuelles que les hommes. Nous ne devons plus subir des violences de toutes parts. La parité Homme et femmes est notre crédo. Ceci est dans le sens de l’équité, de la prise en charge de nos doléances telles que les évacuations sanitaires, les renforcements de capacités etc…. ».

Après les élections entre deux candidates pour le poste du Présidente, Madame Toudjim Yonodji est élu Présidente avec 70/100 voix contre 28/100 voix de son adversaire dont deux abstentions. Madame Toudjim Yonodji souligne que beaucoup reste à faire « je voudrais ainsi lancer un appel que désormais avec le nouveau mandat la priorité ne sera pas seulement le pagne du 8 mars, nous avons beaucoup à faire, nous avons les défis à relever ».