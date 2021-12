Tchad : Timane Erdimi pose la libération de son frère comme condition de sa participation au dialogue

PODCAST – A la suite de la sortie du ministre en charge de la Réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar sur RFI, Timane Erdimi, président de l’UFR a opposé, sur le même canal, comme condition de sa participation au pré-dialogue et au dialogue, la libération de son frère Tom Erdimi arrêté en Egypte et de Adouma Hassaballah.