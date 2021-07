Tchad : Tika forme 25 femmes en pâtisserie

Le Coordonnateur de l’Agence Turque de Coopération et Coordination (TIKA) a lancé le projet de formation en pâtisserie aux profils des femmes vulnérables, ce mercredi 28 juillet au Centre d’accueil et d’encadrement pour enfants déscolarisés et non scolarisés situé à N’Djari dans le 8ème arrondissement.

L’objectif de cette formation en pâtisserie au 25 femmes est de pouvoir permettre à ces dernières de créer une activité génératrice de revenu.Elles suivront la formation pour trois semaines. Une fois la formation aura terminé, les bénéficiaires auront chacune une machine de fabrication de gâteau et des produits consommables afin de les accompagner à créer leur propre activité.

Pour promouvoir épanouissement de la femme, le Coordonnateur de l’Agence Turque de Coopération et Coordination (TIKA) Mileh Mücahid Ates a relevé qu’ils ont réalisé plusieurs projets dans le domaine de la formation professionnelle. A titre d’exemple, en 2019 ils ont formé 40 femmes en couture, en 2020 ils ont soutenu une formation en culture maraîchère et fait un don d’équipement en matériels aratoires. 500 femmes membres de 100 coopératives dans le Logone occidental.

L’Agence TIKA, depuis son installation au Tchad, a réalisé plus de 95 projets dans divers domaines. “Nous continuerons à réaliser d’autres projets pour renforcer notre lien avec notre pays frère le Tchad” promet le Coordonnateur TIKA.