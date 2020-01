Tchad : signature d’un accord de don entre la Banque mondiale et le gouvernement

En visite au Tchad, le vice-président zone Afrique de la Banque mondiale Hafez Ghanem a procédé ce jeudi 23 janvier à la signature d’un accord de don d’appui budgétaire que son institution apporte aux finances du Tchad.

Selon le ministre de l’Economie et de la Planification du développement Issa Doubragne, c’est sur invitation du président Idriss Déby Itno que le vice-président de la Banque mondiale Hafez est au Tchad. << Cette visite lui permettra de se rendre sur le terrain pour évaluer les activités appuyées par la Banque mondiale et d’échanger avec le président Déby sur les questions de développement >> a t-il précisé.

Le vice-président Hafez a quant à lui, précisé aussi que sa visite témoigne de l’importance que son institution place dans la coopération et le partenariat entre le Tchad et son institution. Il a aussi fait savoir que cette visite coincide avec la fin du cycle de financement de l’Association internationale de développement (IDA) 2018. Donc l’occasion pour lui de faire le bilan avec les acteurs concernés et de jeter les bases sur les perspectives à venir.

Hafez a souligné que sa visite coïncide également avec l’octroi de ce don de 100 millions de dollars qui vient à point nommé pour soutenir les réformes en matière de gestion des finances publiques, engagées par le Tchad.

La signature de l’accord entre le vice-président de la Banque mondiale et le ministre de l’Economie s’est déroulée en présence du ministre des finances et du budget Tahir Hamid Nguilin.