Tchad : signature du contrat-programme entre EAA et le ministère de l’Hydraulique

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim et le Secrétaire exécutif de l’Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA) bureau du Tchad, Hobah Rogoto Pierre, ont paraphrasé ce jeudi, le contrat-programme EAA, pour une durée de 5 ans.



Le Secrétaire exécutif de l’Agence EAA, Hobah Rogoto Pierre, dans son allocution, a déclaré que ce renouvellement d’alliance marque un pas de géant dans le partenariat qu’ils ont déjà engagé depuis plus d’une trentaine d’années avec le gouvernement du Tchad. «Je crois que toutes les expériences accumulées au fil des ans vont être donc investies judicieusement au service du gouvernement, pour permettre la mise en œuvre judicieuse et rationnelle de ce programme », a-t-il précisé.

Selon le ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, le document qu’ils viennent de signer pour un coût total de quatre milliards deux cent millions de francs CFA comporte 4 axes à savoir :