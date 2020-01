Tchad : sept braqueurs arrêtés par la Police nationale à N’Djamena

SÉCURITÉ – La Police nationale a présenté 19 présumés voleurs et braqueurs ce samedi 18 janvier 2020.

Ce sont 7 braqueurs qui opèrent dans la ville de N’Djamena dans le braquage des motocyclistes. Sept motos ont été retrouvées avec les braqueurs. « Ils sont dangereux et empêchent les concitoyens à dormir. Dans leurs opérations ils arrachent même la vie », précise le porte-parole de la Police nationale, commissaire Paul Manga

Six jeunes voleurs sont aussi dans le lot. Ils sont spécialistes dans le vol à l’arracher et de nuit. Ils sont appréhendés au quartier Kabalaye dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N’Djamena. « Ils arrachent les objets des femmes au cours de la route et prennent fuite, des bijoux, sacs à main mais aussi des ménages », dit Paul Manga. Ces jeunes ont tous moins de 25 ans

Présentation par la polices des voleurs 17 janvier 2020

Les quatre sont pris dans une affaire de vol de voiture. Trois sont arrêtés pour complicité de vol et un autre en est l’auteur. Ils sont sereins et narguent même la Police.

Le porte-parole de la Police appelle les femmes à la vigilance car des jeunes à bord de moto remorqués à trois ou quatre arrachent les biens.