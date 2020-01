Tchad : scène de bagarre à la commune du 7e arrondissement de N’Djamena

MUNICIPALITÉ – A la suite de la réclamation des arriérées de salaire, six agents de la commune du 7e arrondissement ont été arrêtés par la Police et un blessé admis à l’hôpital de la Liberté, le lundi 27 janvier 2020.

Le personnel de la commune du 7e arrondissement a été convoqué ce lundi par l’administrateur délégué de ladite commune pour entreprendre des pourparlers afin de trouver une suite favorable à leur réclamation. Arrivé à la commune, le personnel a été accueilli par la Police du COP7 et COP15. << Après quelques minutes passées dans le bureau de l’administrateur délégué, nous n’avons pas pu trouver un terrain d’entente. Du coup, il nous a demandés de quitter son bureau et a ordonné à la Police de nous renvoyer. Pendant qu’on se demandait ce qui se passait, deux neveux du Maire Ahmat Mahamat Guémé ont sorti leurs couteaux et ils se sont jetés sur un des nôtres. Il a reçu deux coups de couteau à la paume de main droite et est admis à l’hôpital de l’amitié Tchad-chine>>, nous raconte un agent témoin de la scène.

Par la suite, six agents de ladite commune ont été arrêtés et garder au COP7 sur ordre de l’administrateur délégué pour une audition.

Djimhodoum Serge