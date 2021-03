Tchad : Samagassou Bruno, faux ou bon notaire?

NOTARIAT – Nommé notaire titulaire des charges , Samagassou Mahamat Bruno s’est vu retirer ce titre deux mois plus tard par un autre décret. Une situation de plus en plus inquiétante qui contraint l’intéressé à sortir de son silence.



Sa nomination en tant que notaire titulaire des charges a été acté par décret n°1601/PR/MJCDHL/2020 du 29 juillet 2020. Deux mois plus tard, Samagassou Mahamat Bruno s’est vu retirer ce titre par un décret rectificatif portant le n°2136/PR/MJCDHL/2020 du 19 octobre 2020. En cause, la Chambre nationale des Notaires du Tchad l’accuse d’avoir falsifié la signature de Me Bechir Madet qui l’a accueilli comme salarié et non clerc. Ce que réfutent en bloc Samagassou Mahamat Bruno et son avocat, Me Ndilyam Mouadjimtog. “Samagassou a été clerc de notaire pendant plusieurs années, à l’Office notarial Me Béchir Madet entre 2012 et 2016. Comme en témoigne ses attestations de stage et c’est avec un diplôme de Maîtrise en Droit privé“, étaye son avocat, Me Ndilyam Mouadjimtog.



L’autre raison, la Chambre nationale des Notaires du Tchad estime que Samagassou ne remplit pas les conditions pour être un notaire. Mais à en croire Me Ndilyam Mouadjimtog, Samagassou remplit bien les conditions pour exercer comme notaire au Tchad, vu ses diplômes et attestations. “Il a été admis à la toute première Ecole africaine de Notariat de Niamey, d’où il sort nanti d’un Master II en Droit international notarial, avec mention Bien et major de sa promotion“, avance-t-il.



Loin de lâcher prise sur cette affaire, Samagassou tient à rassurer l’opinion nationale et internationale sur la légalité et la légitimité de sa qualité de notaire titulaire de Charge près la Cour d’appel de N’Djaména. “Je pense que je suis un notaire normal, conforme aux rigueurs et lois de la République“, estime Samagassou Mahamat Bruno, qui croit être injustement victime des accusations de Me Toudjim Massiel et de la Chambre nationale des Notaires du Tchad.