Tchad : Saleh Kezabo dénonce la partialité de la presse publique

MEDIAS – le président l’Union national pour la démocratie (Undr), Saleh Kezabo dénonce la partialité de la presse publique. Selon lui, nos confrères de la radio et télévision nationale restreignent la communication de l’opposition.

Saleh Kezabo n’est pas passé par le dos de la cuillère pour dénoncer le manque du professionnalisme selon lui, de la presse publique. Dans un tweet et une lettre ouverte adressée au président de la République, il réclame plus d’impartialité.

Clairement, l’ancien chef de file de l’opposition s’en est pris aux trois organes de presse nationale (radio, télévision et l’agence tchadienne de presse et d’édition). D’abord dans une longue lettre ouverte au Président de la république et dans deux tweets successifs postés ce jour.

Pas de démocratie avec une Télé et Radio partisanes et des lignes éditoriales qui reflètent les choix du parti au pouvoir. Les Tchadiens ont des opinions différentes; les voix discordantes doivent aussi être entendues au même titre que celles qui applaudissent le pouvoir. pic.twitter.com/9SVQbpAWlq — Saleh Kebzabo (@saleh_kebzabo) June 17, 2020

Le président de l’Undr accuse-t-il a tort ou à raison la télévison et la radio nationale et l’agence de presse et d’édition nationale ?

A cette question, nous avions tenté de joindre le ministère de la communication, qui nous promet une réponse dans les brefs délais.