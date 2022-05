Tchad : Saleh Kebzabo dit “STOP” aux marches

Saleh Kebzabo, ancien chef de file de l’opposition tchadienne et actuellement vice-président du comité d’organisation du Dialogue national inclusif (CODNI) s’est prononcé sur les manifestations qui ont dominé l’actualité ces derniers jours. Il dit “STOP” et demande aux Tchadiens de se recentrer sur “les vrais problèmes”.

C’est trois jours après la marche du samedi 14 mai que le président de l’UNDR (Union nationale pour le Développement et le Renouveau), s’est prononcé à travers un tweet. Il rappelle qu’il se trouve à Doha au Qatar, où se tiennent les pourparlers de paix et la participation des politico-militaires au dialogue national. Pour lui “les marches pendant la transition la sabotent” et le prochain dialogue “moment unique pour une vraie refondation du pays”.

À Doha, un Tchad en miniature où près de 200 Tchadiens ont engagé un débat depuis 2 mois pour participer au prochain DNI. Tous les Tchadiens attendent ce moment unique pour une vraie refondation du pays, et je suis d'avis que c'est une opportunité unique. — Saleh Kebzabo (@saleh_kebzabo) May 17, 2022

Pendant ce temps,on apprend que d’autres Tchadiens préparent le DNI à “leur façon par des marches pour saccager et piller, contre la présence française au Tchad. C’est un faux débat qui risque d’occulter tous nos vrais problèmes, hélas nombreux”, estime Kebzabo.

“Ayons le courage de dénoncer cet obscurantisme politique qui consiste à occulter les vrais problèmes : préparons donc sérieusement le DNI qui ne devra exclure aucun Tchadien ni aucune question. Les marches pendant la transition la sabotent. Alors : STOP!”, insiste-t-il.

