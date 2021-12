Tchad : le RNDT-le Réveil marche pour soutenir le CMT

Le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-le Réveil) a organisé une marche pacifique pour appuyer les actions du gouvernement et du Conseil militaire de transition (CMT).

Cette marche, organisée par le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-le Réveil), vise à “soutenir les actions” du Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement. Sur les pancartes, des messages tels que “RNDT-le Réveil pour un Tchad de paix et uni dans sa diversité” et autres sont inscrits.

Les militants de cette formation politique ont marché du rond-point Hamama jusqu’au palais du 15 janvier. Ils ont lancé un appel à l’union sacrée pour la paix et la stabilité. “A tout le peuple tchadien de se hisser au-dessus de toutes considérations partisanes, religieuses, claniques, régionalistes, ethniques, afin de transcender nos divergences, au profit d’une réconciliation nationale des coeurs, gage de paix pour notre pays“, a indiqué dans la foulée le vice-président du comité d’organisation, Ziang Saint-Léon.

Le RNDT-le Réveil a tenu une motion spéciale envers le gouvernement de transition. Nous “soutenons le gouvernement de transition à poursuivre avec détermination sa politique de de consolidation de paix et de stabilité, de renforcement des acquis démocratiques…gage de paix et de cohésion nationale”.