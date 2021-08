Tchad: restructuration et redynamisation du réseau d’acteurs de l’eau, la sécurité et la paix étaient au centre d’échanges

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à travers les projets Partenariat Régional de l’Environnement et de l’Eau (PREE) et Building River Dialogue and Governance (BRIDGE4), a organisé un atelier de restructuration et de redynamisation du réseau d’acteurs de l’eau, la sécurité et la paix dans le bassin du Lac Tchad. C’était le mercredi 25 août, dans un hôtel de la place.

L’objectif de l’atelier est de soutenir le processus de restructuration et redynamisation des acteurs de l’eau, la sécurité et de la paix (Réseau ORYX) dans le bassin du Lac Tchad.

D’abord faire un état des lieux du fonctionnement du Réseau ORYX, en identifiant les acquis, les faiblesses et les opportunités, renforcer la présence des organisations de la société civile et des ministres sectoriels en charge de l’eau dans le pays membres du bassin du lac Tchad, suivant les recommandations de la CBLT. Faciliter la désignation de deux porte-paroles (1 homme et 1 femme), qui devront rendre public les actions du Réseau ORYX. Identifier les actions prioritaires et élaborer la feuille de route de développement du Réseau ORYX, dans le bassin du Lac Tchad.

Pour le Coordonnateur Régional du Partenariat sur L’Eau et l’Environnement en Afrique Centrale et Occidentale (PREE), Tapsoba Ludovic, relève que l’eau est une source limitée et vulnérable qui est indispensable à la vie, au développement et à l’environnement. ” La maîtrise de l’eau et son utilisation durable constituent dès lors, l’une de ces questions majeurs devenus aujourd’hui un défi majeur à toutes les échelles d’un pays ou d’un bassin hydrographique. C’est dans cette logique d’intervenir, que l’UICN, accompagne les membres du Réseau ORYX et les techniciens des États membres du Bassin du Lac Tchad ainsi que d’autres Experts, à réfléchir sur les enjeux et défis à la gestion des ressources en eau partagées.”

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, se dit plus jamais déterminé à mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau du bassin, ainsi que toutes les recommandations qu’ils voudraient bien soumettre à leur attention.