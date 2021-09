Tchad: remise officielle du bâtiment du fonds fiduciaire d’indemnisation des victimes de Hissein Habré

Le Ministre de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo a remis la clef du bâtiment de deux niveaux qui va abriter le fonds fiduciaire pour l’indemnisation des victimes des crimes commis sous le régime de Hissein Habré, au Directeur de Cabinet adjoint du Président de la Commission de l’Union africaine, Tordeta Ratebaye, ce samedi 18 septembre. Il est situé en face de l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.

Le Directeur de Cabinet Adjoint de la Commission de l’Union Africaine, Tordeta Ratebaye, qui est aussi le président du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de Hissein Habré a relevé que cette cérémonie pose le premier jalon du travail qui reste à faire.

“Nous sommes heureux d’être ici, heureux à plusieurs titres. Après ce long chemin, ce long parcours, nous arrivons à un tournant décisif dans le processus de réparation, le processus d’indemnisation des victimes car nous avons désormais la possibilité d’accueillir le secrétariat du fonds fiduciaire, mais beaucoup reste à faire”, annonce-t-il.

Tordeta Ratebaye salue les efforts du Gouvernement mais aussi ce qui reste à faire pour que ce processus connaisse son aboutissement heureux. “Heureux dans le sens de prendre en compte les préoccupations des victimes assez attendues depuis le rendu de la décision des Chambres africaines extraordinaires de Dakar au Sénégal en 2017”.

Le Ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo, après avoir remis la clé du bâtiment, dit qu’ils posent un acte important dans cet endroit, un acte décisif. ” Jusqu’à preuve du contraire, les fonds fiduciaires étaient sans domicile fixe. Aujourd’hui il y a où s’installer et tous les protagonistes de l’affaire et qui sont intéressés par cette question hautement important de l’indemnisation des victimes qui ne savent où aller, à qui s’adresser et avec qui parler”, a souligné le Ministre Mahamat Ahmat Alhabo.