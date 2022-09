Tchad : quelques jeunes annoncent leur démission du parti les Transformateurs

Quelques jeunes se réclamant du parti les Transformateurs ont dit ce lundi, 12 septembre, “Non aux transformateurs, oui au dialogue “.

Selon Adoum Kalam, le porte parole de ces jeunes, ils ont été témoins de plusieurs inégalités et injustices de la part du premier responsable du parti, qui utilise une rhétorique populiste pour tromper la jeunesse tchadienne pour ses propres intérêts égoïstes et mercantiles. “Nous avons été témoins des connivences entre lui et les hautes autorités du pays, qui se sont soldés par des promesses de postes de responsabilités et des liquidités pour Masra et ses quelques proches collaborateurs“.

Fort de ce constant, ils annoncent leur démission collective du parti Les Transformateurs et par la même occasion indiquent rejoindre le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) en acceptant la main tendue du Président de la République. “Nous en appelons à la jeunesse de ne pas mettre leur avenir en sursis. Étant jeunes et forces vives de la Nation, nous sommes convaincus que les problèmes sociopolitiques ne peuvent être résorbés que par le dialogue et la réconciliation entre les fils et filles du Tchad“.

Ces jeunes ont aussi rassuré qu’ils honorent les camarades tombés lors des marches. ” je voudrais en mon nom propre et aux noms des référents militants, militantes et sympathisants du Parti Les Transformateurs que nous honorions la mémoire de nos camarades qui sont morts ou été blessés au cours des marches, pour une cause qu’ils croyaient noble, mais perdue d’avance”.