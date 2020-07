Tchad : quelques chiffres sur les pertes économiques en période de Covid-19

Le système des Nations Unies au Tchad a rendu public un rapport sur l’étude d’impact économique de la pandémie de la Covid-19. Ce rapport permettra au gouvernement tchadien d’atténuer certaines mesures.

Ce rapport d’étude d’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 montre que les secteurs d’activités les plus durement touchés par les mesures barrières sont : les transports (aérien et terrestre), le commerce, l’éducation, l’hôtellerie et les bars.

Selon ce rapport, depuis l’instauration des mesures barrières, le Tchad perd par mois 219.6 millions de francs CFA dans le secteur du transport urbain et interurbain. Plus de 6.2 milliards de francs CFA dans le secteur de l’hôtellerie, de restauration et des bars, et 74.6 milliards de francs CFA de manque à gagner dans le secteur du commerce. Le rapport poursuit qu’en 2020, la perte des revenus des enseignants vacataires et communautaires se chiffre à 3.29 milliards de nos francs.

Au vu de tous ces chiffres, le ministre en charge de l’économie et de la planification, Issa Doubragne déclare que « les résultats obtenus vont aider les pouvoirs publics à prendre des meilleures décisions sur les mesures d’atténuation et de la relance économique».