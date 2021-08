Tchad : Quelle valeur ajoutée aurait dû apporter le CNDP en période de transition ?

Mis en place en 2013 après plusieurs jours de concertation entre la classe politique tchadienne, le Cadre national de dialogue politique (CNDP) est dissout ce 5 août par le président du CMT (Conseil militaire de transition) aux termes du décret n°218.



La dissolution du Cadre national de dialogue politique a été diversement appréciée, même si déjà, quelque temps auparavant, beaucoup déclaraient qu’il n’est plus opportun de garder cet organe. Mais comment est né le CNDP et pour quel objectif ?



Le Cadre national de dialogue national est né en 2013 sur les cendres de l’Accord politique en vue du renforcement du processus démocratique au Tchad signé le 13 août 2007. Ce premier accord historique a regroupé les partis politiques de la majorité présidentielle (11 représentants) et de l’opposition démocratique (11 représentants) ainsi que la société civile (cinq représentants), une entité écartée dans la composition du CNDP.

Grâce à l’Accord d’août 2007, plusieurs textes ont été adoptés, notamment, la Loi n° 020/PR/2008 portant création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Loi portant Code électoral, le décret déterminant les modalités d’application des deux lois précitées, la Loi n°019/PR/2009 portant Charte des partis politiques, la Loi n°20/PR/2009 portant statut de l’opposition politique au Tchad et la Loi organique n° 25/PR/2009 déterminant les rapports entre les partis politiques et leurs militants élus. Tous ces textes législatifs ont été adoptés au courant de l’année 2009.

Les membres du CNPD reçu à la Présidence. Photographe, Brahim Adji Présidence du Tchad.



Dans l’esprit de cet accord, des chefs de partis politiques de l’opposition ont pris part aussi à différents gouvernements jusqu’à l’organisation de la présidentielle de 2011 où les divergences ont débuté. Après l’élection présidentielle, en 2013, le défunt président de la République, Idriss Déby Itno, a estimé nécessaire de regrouper la classe politique dans un nouvel accord.

C’est ainsi que les discussions ont commencé pour durer plusieurs semaines. Le CNDP est ainsi créé. La société civile est écartée. Il est purement politique avec une parité absolue (30 membres représentant à part égale, majorité et opposition). L’objectif est de redéfinir, de manière consensuelle, le cadre juridique des futures échéances électorales, avec notamment l’élaboration et l’adoption d’un nouveau code électoral.

Ce qui a mené à la présidentielle de 2016. Sauf que malgré la parité, les contestations sont toujours vives, surtout que la composante opposition s’entendait difficilement sur ses représentants.



Après la présidentielle de 2016, le CNDP a commencé à battre de l’aile. Les ténors de l’opposition avaient même sollicité sa dissolution. Il a fallu attendre la mort de celui qui se portait garant pour que la dissolution intervienne. Si le CNDP a eu le mérite de regrouper les partis politiques du Tchad pour le renforcement de la démocratie, pendant un certain temps, avec cette période exceptionnelle de transition, a-t-il encore sa raison d’être ?



Avec le décès du maréchal président, les acteurs politiques ont clairement fait savoir qu’il n’y a plus d’opposition, ni de majorité. C’est une période d’exception où tous les acteurs devraient y prendre part, notamment, les partis politiques, la société civile, les organisations des jeunes, des femmes, du monde rural, des chefs traditionnels. Dans tout ça, quelle sera la part de ce cadre si chacun se retrouve dans sa composante pour participer à la transition ? L’unité des Tchadiens devrait passer avant les intérêts des uns et des autres. La dissolution du CNDP par le président du Conseil militaire de transition (CMT), contribue, à n’en point douté à cet esprit d’apaisement. D’autant qu’il n’y a pas de consensus autour du CNDP.



Le futur Conseil national de transition (CNT) qui jouera le rôle de parlement provisoire serait certainement un bon cadre pour débattre de l’avenir politique du Tchad. Ce CNT, vivement qu’il soit représentatif de toutes les composantes de la société tchadienne pour que la transition réussisse et que des élections libres soient organisées.



Peut-être aussi qu’au cours du futur dialogue inclusif, des propositions pertinentes seront mises sur la table en vue de créer un autre cadre de concertation plus efficace, et véritablement consensuel.