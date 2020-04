Tchad : quel plan de communication face au Coronavirus ?

Oumar Yaya Hissein, ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, a été auditionné par l’Assemblée nationale ce 20 avril. Aux cotés de deux autres ministres, le chef du département de la communication a répondu à la question des députés relative au plan de communication adopté face au Coronavirus.

Plus de 70% des programmes de l’Office national des médias et de l’audiovisuel (ONAMA) sont consacrés à la sensibilisation de la population, a souligné Oumar Yaya Hissein, ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement. En compagnie de son collègue Abdraman Moctar Mahamat des Infrastructures et du Désenclavement et de Tahir Hamid Nguilin, des Finances et du Budget, le ministre de la Communication a été questionné par la députée Fatimé Tchombi sur l’ensemble du plan de communication mis en œuvre pour faire face à la maladie du coronavirus.

Reconnaissant l’importance de la communication en toute période de crise, le ministre Oumar Yaya Hissein informe que l’ONAMA et toutes ses stations provinciales s’attèlent à la diffusion des messages de sensibilisation et à la vulgarisation de toutes les mesures prises par le gouvernement. Il a souligné par ailleurs que toutes les radios et autres médias communautaires sont mobilisés pour relayer les différents messages de sensibilisation. Et ce, dans les langues locales accessibles à tous.

Le Porte-parole du gouvernement a précisé que jusqu’à ce jour, les efforts consentis et l’intensification des messages génèrent de bons résultats et ont atteint des zones reculées. C’est ce que témoignent les feedbacks des autorités locales reçus par le département en charge de la communication.

Financement des medias privés

Quant à la question du financement des médias privés qui font un travail très encourageant depuis l’apparition de cette pandémie, le ministre de la Communication a précisé que le gouvernement tchadien n’a jamais manqué de venir en aide à ces médias. Oumar Yaya Hissein a exhorté les medias privés à multiplier des initiatives afin de disposer des fonds de roulement privés pour leur bon fonctionnement.