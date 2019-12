Tchad : “quand on est convalescent on n’a pas toutes ses forces”, Tahir Hamid Nguilin

FINANCES PUBLIQUES – Le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin défend le budget général de l’Etat tchadien pour l’exercice 2020. Posant des questions, l’une des députés a questionné Tahir Hamid Nguilin sur les mesures d’austérité et les gels de salaires des travailleurs.

La préoccupation du député est de savoir si avec l’embellissement des secteurs des finances du pays, le gel des salaires des travailleurs sera levé ?

Le ministre des Finances et du Budget explique que le pays se reprend après cette chute économique. « Le Tchad se reprend petit à petit. Le pays se trouve dans une période de convalescence. Quant on est en convalescence on n’a pas de force. On est fatigué. » Autrement, les mesures seront encore maintenues.

Selon le ministre , le gouvernement travaille en ce moment avec les syndicats pour évaluer la situation. Une commission tripartite a fait le travail, il y a près 9 000 fonctionnaires qui ont des cas douteux. “Ce travail nécessite le temps pour le trésor public”, affirme Tahir Hamid Nguilin.