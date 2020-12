Tchad : quand JBP répond à Saleh Kebzabo à Baktchoro

Sur les traces de l’opposant Saleh Kebzabo à Baktchoro, Jean-Bernard Padaré, porte-parole du Mouvement patriotique du salut, crache ses vérités. Des vérités teintées de clashs.

« Comment peut-on admettre qu’un homme politique qui a eu à assumer des responsabilités gouvernementales puisse venir a Baktchoro dire qu’on oppose nordistes et sudistes ? », s’est interrogé Jean-Bernard Padaré, Porte-parole du MPS ce 29 décembre, lors d’un meeting dans la Tandjilé Ouest.

C’est à l’occasion d’une campagne de paix et du vivre ensemble organisée par le Mouvement patriotique du salut. La rencontre a permis non seulement à Me Padaré de sensibiliser ses camarades, mais aussi de revenir sur les propos du « chef de file de l’opposition déchu», Saleh Kebzabo.

Fidèle à lui-même, le porte-parole du MPS n’a pas tardé à lancer des piques au président de l’UNDR. « Certains l’ont nommé le marchand de la division. Pour nous, il est plus que ça. C’est un operateur économique qui a failli et qui a retrouvé un autre terrain de commerce, à savoir, la politique. »

Plus loin, il revient sur les réalisations de celui-ci. « Depuis 1996, cet homme est député. Qu’est-ce qu’il a fait ? Même pas un forage d’eau », a-t-il rusé.

Pour JBP, les discours d’incitation à la haine sont « dangereux et punis par le code pénal ». « C’est pourquoi, je demande à chacune et chacun d’entre vous de prendre conscience de cela. Il ne faut pas profiter des disputes qu’il y a de temps en temps parmi les agriculteurs et éleveurs pour monter un groupe contre un autre. Notre diversité doit être une richesse », conclut-il.