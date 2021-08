Tchad : prise de contact entre le ministre de l’Hydraulique et l’ambassadeur de l’Union européenne

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale Alio Abdoulaye Ibrahim a rencontré l’ambassadeur de l’Union européenne au Tchad Kurt Cornelis, ce lundi 09 août. L’objectif de la rencontre est la prise de contact entre les deux institutions.

Après la présentation, le coordinateur du Projet 11e FED (Fonds européen pour le développement) Bouba Abdel-Aziz a brièvement fait le bilan dudit projet. Dans ce projet, il y a trois (3) composantes dont celui de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Pendant l’étude de la mise en œuvre de ce programme, « il est dit de renforcer ce secteur et de mettre à disposition l’eau pour lutter contre la malnutrition, c’était même l’objectif du projet », souligne Bouba Abdel-Aziz.

Il a ensuite rappelé que le projet a été lancé depuis 2012 et a pour objectif la réalisation de 743 forages et la réhabilitation de 70 autres. « Les 743 seront équipés dont 116 en mini adduction d’eau potable et les 633 en pompe à motricité humaine », ajoute-t-il.

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Tchad Kurt Cornelis souligne que le taux cible pour 2030 doit être de 83% de la population ayant accès à l’eau potable. « Le ministre m’a rassuré que le taux d’accès à l’eau potable est amélioré depuis 2000 qui était de 24% à 62% actuellement, je suis très fier de ce résultat. Notre objectif en matière de l’eau est d’atteindre 83% d’ici 2030 », affirme Kurt Cornelis.

L’Union européenne va continuer à contribuer pour atteindre l’objectif fixé. « On restera du côté du Gouvernement tchadien afin d’améliorer davantage le taux cible de 83% de la population ayant accès à l’eau potable », rassure-t-il.