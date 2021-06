Tchad : plus de 40 journalistes outillés sur les conflits liés aux ressources agro-pastorales

Les rideaux se referment sur l’atelier de formation de plus de 40 journalistes des organes privés et publics venant de 13 provinces et ceux de N’Djamena, ce jeudi 24 juin à Mara, localité située environ 20 km au Nord-Ouest de N’Djamena. Ces journalistes ont été outillés sur les conflits liés aux ressources agro-pastorales.

Des thèmes sur la compréhension du pastoralisme, l’analyse des conflits et attitudes des acteurs face aux conflits, modes de règlement des conflits, cadre législatif tchadien et conflits, l’analyse sur la démarche conceptuelle des productions liées aux conflits et études des dépêches/articles sur les conflits étaient au centre des échanges. Des discussions riches et des contributions ont permis aux hommes et femmes de média de bien cerner les thématiques.

Le orésident du Réseau des journalistes pour l’humanitaire et de développement durable au Tchad (RJHDDT), Djibrine Nouh Alwali a salué la présence du ministre de l’Elevage et des Productions animales qui, était présent à l’ouverture et à la clôture de l’atelier malgré son agenda. “Cela montre à suffisance l’importance que le département de l’élevage donne, pour résoudre les conflits d’une manière générale et entre les agriculteurs et éleveurs en particulier“, a exprimé Djibrine Nouh Alwali. Il demande aux journalistes présents de partager les connaissances acquises lors de cet atelier de formation avec les autres confrères à travers leurs médias respectifs.

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib relève que pour atteindre cet objectif sur les conflits agro-pastoraux, la mise à contribution des journalistes et communicateurs devient un moyen incontournable.

“Durant trois jours, vous avez travaillé sans relâche pour, d’une part, cerner les multiples facettes du conflit qui minent le milieu rural et, d’autre part, appréhender les modes de règlements. Des études des cas ont servi de cadre d’analyse des différentes perceptions sur les situations des conflits” , accentue-t-il.

Quelques recommandations des journalistes et communicateurs, participants à l’atelier à l’endroit du gouvernement, du ministère de l’Elevage et des Productions animales, au programme PASTOR, aux différents bailleurs, au RJHDDT ont mis un terme à l’atelier de formation, qui a duré du 22 au 24 juin 2021 à Mara.