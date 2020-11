Tchad – Pala : Pose de la première pierre de construction d’un centre multimédia de l’Adetic

NTIC – Le ministre des Postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a posé, ce 06 novembre, à Pala, dans le Mayo-Kebbi Ouest, la première pierre de construction d’un centre communautaire multimédia de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic).

Après l’inauguration d’un centre multimédia de la même envergure ce 05 novembre à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est, le ministre des Postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a procédé ce 06 novembre à la pose de la première pierre de la construction d’un centre communautaire multimédia à Pala, chef-lieu de la Province du Mayo-Kebbi Ouest.

Le centre communautaire multimédia permettra, entre autres, de réduire la fracture numérique dans les villes concernées par ce projet, d’offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique, de réduire l’écart et promouvoir l’inclusion numérique entre les provinces et les villes secondaires.