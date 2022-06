Tchad : ouverture de la revue sectorielle de l’éducation après deux ans de suspension

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique et ses partenaires techniques et financiers organisent ce 15 juin 2022 à N’Djamena la revue sectorielle de l’éducation.

Après deux années de suspension en raison de la pandémie de la covid-19, la revue sectorielle de l’éducation se tient ce mercredi 15 juin.

Il s’agit d’un rendez-vous annuel qui regroupe l’ensemble des acteurs du système éducatif tchadiens et les partenaires techniques et financiers pour un échange autour de la question de l’éducation au niveau du pays.

C’est dans cette optique que les cadres du système éducatif se sont regroupés pour porter un regard critique sur les réalisations passées et sur les obstacles et proposer des actions correctives dans le domaine de l’éducation au niveau national.

Pendant trois jours, les participants à cette revue échangeront sur la question de la mobilisation des ressources financières additionnelles nécessaires pour relever les nombreux défis du système éducatif tchadien.

« Le Tchad reconnait l’éducation et la formation professionnelle comme des priorités pour développer le capital humain aux fins de son épanouissement, notamment en lui offrant les possibilités d’accès à un emploi et d’assurer un développement durable » souligne le ministre de l’Éducation nationale, Mog-nan Djimounta.

Pour le directeur de l’Agence française de Développement (AFD) et chef de file des partenaires techniques et financiers, Philipe Chedanne, il est un devoir de faire le point sur les efforts fournis dans le secteur par l’ensemble des parties prenantes et s’accorder sur les changements nécessaires à faire, sur les bases des priorités qui auront été dégagées.