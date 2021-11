Tchad : « Nous ferons en sorte qu’il n’y ait aucune zone de non-droit dans notre pays » (porte-parole du gouvernement)

Au micro de nos confrères de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, informe que des mesures sont prises pour restaurer l’autorité de l’État sur l’étendue du territoire.

Interrogé notamment la traite des personnes qui a cours à l’extrême nord du pays, considéré par beaucoup de Tchadiens comme des zones de « non-droit », le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Khoulamallah, s’est voulu ferme. « On a vu des vidéos qui ont circulé sur le net de façon horrible qui ont porté atteinte à l’intégrité physiques des personnes. Le président du Conseil militaire de transition a instruit le gouverneur de la province incriminée et les auteurs ont été arrêtés et vont être traduits à la justice .»

Le ministre de la Justice, ajoute-t-il, a d’ailleurs dessaisi les juridictions d’Abéché dont dépend l’acte commis en l’amenant auprès de la Cour d’appel de N’Djaména. « Nous ne laisserons pas passer cette affaire comme tant d’autres. Le gouvernement s’est engagé pour la sécurité des Tchadiens. Nous ferons en sorte qu’il n’y ait aucune zone de non-droit dans notre pays. Même dans les recoins les plus inaccessibles du pays, l’autorité de l’État ne pourra pas être absente. Il y a des enquêtes en cours, il y a des arrestations en cours », martèle le porte-parole du gouvernement.