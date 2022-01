Tchad : “Nous annonçons dès aujourd’hui notre participation au dialogue national inclusif”, dixit Mahamat Ahmat Lazina

Le 15 février 2022, le Tchad organise le dialogue national inclusif. Le président du Mouvement national pour le Changement au Tchad (MNCT) Mahamat Ahmat Lazina dit qu’il va participer au dialogue.

Le président du MNCT souligne que le Tchad va organiser à partir du 15 Février 2022, un dialogue national inclusif où tous les fils et filles du Tchad sont appelés à s’asseoir ensemble pour rechercher les voies et moyens pouvant permettre la préservation de la paix, de la stabilité, la justice sociale, l’égalité citoyenne, la quiétude, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale pour le développement harmonieux.

« Notre formation politique ne peut rester en marge de cet important événement qui va déterminer l’avenir de notre pays. C’est pourquoi, nous annonçons dès aujourd’hui notre participation au dialogue national inclusif afin d’apporter notre pierre pour la construction de notre pays » précise-t-il.

A ce titre, son vœu le plus ardent est que ce dialogue soit un succès, qu’il offre un cadre idéal aux Tchadiens de parler à cœur ouvert, d’aplanir les divergences et d’enterrer définitivement la hache de guerre afin de s’orienter vers le développement socio-économique durable de notre pays.

Pour Lazina, c’est l’heure de dialoguer sincèrement pour des solutions définitives et durables aux maux qui minent le développement de notre Pays. C’est par le dialogue, des revendications et des franches discussions qu’on peut aller de l’avant.