Tchad : « Nous aimons tous ce pays » ( Abderaman Koulamallah, porte-parole du gouvernement)

Réagissant à l’une des exigences des politico-militaires relatives à la tenue d’un pré-dialogue, le ministre de la Communication n’y voit pas d’inconvénient.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a tenu à préciser que les politico-militaires sont gérés “exclusivement” par le Comité spécial de préparation de leur participation au dialogue national, dirigé par l’ancien président, Goukouni Weddeye. « Ce Comité s’est entendu avec les politico-militaires pour qu’il y ait un pré-dialogue. Le gouvernement ne voit aucun inconvénient à la tenue de cette rencontre (…) nous n’allons pas laisser une chance de paix quand il s’agit de rassembler tous nos compatriotes et surtout ceux qui sont à l’extérieur qui ont des revendications justes, nous les comprenons, nous les acceptons », a-t-il concédé.

« Tout ce que nous souhaitons, c’est que tous les Tchadiens se réunissent, se rassemblent dans ce grand dialogue que nous voulons inclusif (…) pour qu’un nouveau Tchad émerge. Nous aimons tous ce pays », a-t-il déclaré à nos confrères de la télévision nationale.

En vue de ce dialogue, plusieurs missions sont en cours à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays. Plusieurs groupes politico-militaires ont donné leur accord de principe, tout en posant des conditions. Sur la vingtaine de mouvements rencontrés par le Comité spécial, l’on peut citer le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) de Mahamat Mahdi Ali, l’Union des forces de la résistance (UFR) de Timane Erdimi, et le Front populaire pour la libération (FPL) de Takilal Ndolassem.

Comme conditions, il y a, entre autres, l’amnistie générale, le parrainage du dialogue ( qui doit se tenir dans un pays neutre) par la communauté internationale, l’instauration d’un cessez-le-feu, la libération des prisonniers de guerre, politiques et d’opinion et l’arrêt des répressions. « Ce sont des questions sur lesquelles le Comité va se pencher et nous allons rapprocher le gouvernement pour pouvoir avancer », a confié à Tchadinfos, le chargé de communication de ce Comité, Allamine Bourma Treye. « Il faut qu’on enterre la hache de guerre », s’est-il engagé.