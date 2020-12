Tchad : « Notre préoccupation première est la rénovation utile de cette nation », Idriss Déby Itno

POLITIQUE – Le Chef de l’Etat, Idriss Deby Itno a promulgué ce lundi 14 décembre la nouvelle Constitution du Tchad . Dans son discours, le Marechal du Tchad a situé l’intérêt suprême de cette révision.

“Notre préoccupation première c’est la rénovation utile de cette nation qui nous a tout donné. Notre raison d’être c’est l’avenir du Tchad “, a indiqué le Président Idriss Deby Itno ce 14 décembre, à l’occasion de la promulgation de la nouvelle loi fondamentale.

Selon lui , ” aucune considération ne saurait transcender la foi patriotique et l’amour du Tchad “. Donc, l’appel à la croyance aux institutions de l’Etat et à l’amour du prochain doit être un mot d’ordre des Tchadiens.

Notons que cette constitution vient prendre en compte les résolutions et recommandations du forum national inclusif tenu à la fin du mois d’octobre 2020. Plusieurs modifications ont été apportées à la nouvelle loi, notamment la suppression du serment confessionnel, le rétablissement des sous-préfectures, l’instauration de la vice-présidence et du sénat, etc.