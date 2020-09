Tchad : Nima Tech entend sensibiliser les 23 provinces sur la révision du fichier électoral

POLITIQUE – L’organisation Nima Tech a procédé, ce 28 septembre, au lancement officiel de la campagne de sensibilisation dans toutes les provinces du pays. C’est autour de la révision du fichier électorale qu’est orientée cette sensibilisation.

A l’approche des élections présidentielles et législatives qui auront lieu d’ici début 2021, il est prévu la révision du fichier biométrique des électeurs et l’inscription de ces derniers dans les 23 provinces du Tchad.

C’est sur cet élan que Nima Tech prévoit cette sensibilisation. Qui peut être électeur ou non ? Comment faire pour être enrôlé ? Comment s’inscrire ? Ce sont entre autres les questions autour desquelles la campagne de sensibilisation va se focaliser.

Pour répondre à ces interrogations Mbaïhondoum Moumda Mathurin, Juriste, répond qu’il faut : « être citoyen tchadien et âgé de 18 ans révolus ; jouir de ses droits civiques et politiques ; n’être dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi. ». A la question de savoir qui ne peut pas être électeur, le juriste prend en exemple « les individus que les tribunaux ont privés de leurs droits civiques et politiques ».

Pour le président de la sous Céni provinciale pour la ville de N’Djamena, Boukar Adoum Tchéré, « il est nécessaire de réviser ce fichier élaboré en 2016 pour permette aux jeunes qui viennent d’avoir l’âge requis de s’inscrire sur la liste des électeurs. » Ainsi, cette campagne de sensibilisation vient à point nommé.

Dans la même lancée, Abakar Youssouf Zaïd, représentant le délégué du gouvernement à la cérémonie, rappelle que «le Tchad est le deuxième pays en Afrique à inscrire sa constitution le processus de décentralisation qui est irréversible. » Par ailleurs, il en appelle aux chefs religieux, traditionnels, aux leaders des associations à s’impliquer lourdement dans cette sensibilisation par des informations nécessaires pour une bonne fin.