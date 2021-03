Tchad – Nigeria : ce qu’il faut retenir de la visite d’Idriss Deby Itno à Abuja 

Abuja, la capitale fédérale du Nigéria a accueilli le président tchadien, Idriss Deby Itno, en visite de travail ce 27 mars 2021. Voici les principaux sujets qu’il a abordés avec son homologue nigérian, Muhammadu Buhari.

La visite du président Deby s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre le deux pays.

On peut retenir des sujets à l’ordre du jour de cette visite quatre domaines phares : le désenclavement, l’environnement, l’énergie et la sécurité.

Pour une libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays, la rencontre d’Abuja, examine la réouverture des frontières terrestres et la relance de la ligne vers le Nigeria de Tchadia airline. Pour une alimentation optimale en énergie des villes tchadiennes, l’interconnexion électrique avec le Nigeria voisin est vitale et le sujet a été au centre des discussions.

Il faut souligner également que la force mixte multinationale sera renforcée avec une nouvelle stratégie afin d’éradiquer les terroristes qui mettent en mal la stabilité et l’économie au niveau du bassin du Lac Tchad. A cela s’ajoute la question du transfert des eaux de l’Afrique centrale vers le Lac Tchad.

A noter que le président Idriss Deby Itno, après l’entrevue avec son homologue du Nigériar, Muhammadu Buhari, était en face de la presse locale. Il a répondu à leurs préoccupations sur les défis majeurs du bassin du Lac-Tchad et la coopération bilatérale.