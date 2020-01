Tchad/Niger: Idriss Déby Itno condamne l’attaque du camp militaire nigérien

A la suite de l’attaque du camp militaire de Chinegodar au Niger dans la nuit du jeudi 9 janvier 2020, le président de la République Idriss Déby Itno a adressé un message de compassion au peuple nigérien.

L’attaque a fait 25 morts dans le rang des forces armées nigériennes. Une attaque qui survient après celle de décembre 2019 qui a fait 75 morts. Dans son message de solidarité exprimé via son compte Tweeter, le président Idriss Déby Itno dit condamner cette énième attaque qui endeuille le peuple nigérien.

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort de 25 soldats nigeriens suite à l'attaque du camp militaire de Chinegodar. Je condamne fermement cette attaque lâche et criminelle. J'adresse mes condoléances au Président Mahamadou Issoufou et aux familles endeuillées. — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) January 10, 2020

La recrudescence de l’insécurité et surtout des attaques terroristes dans le bassin du Lac Tchad et le Sahel n’est point à démontrer. Le Burkina Faso et le Niger sont les plus durement touchés en fin d’année 2019. Mais le déploiement de la Force mixte multinationale et la force du G5 Sahel, la lutte peine à porter ses efforts.