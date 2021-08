Tchad : Mongo a aussi célébré la fête de l’indépendance

Le 61ème anniversaire de l’indépendance du Tchad est également célébré ce jour à la place de l’indépendance de Mongo, province du Guera.

Après le passage des troupes en revue, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a déposé des gerbes de fleurs en hommage aux martyrs tombés sur les champs de bataille.

La prise d’armes qui a suivi cette phase a eu lieu en présence des autorités administratives civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, chefs de service déconcentrés de l’État et responsables des différentes couches socio-professionnelles.

Une vue des autorités locales

Une prestation de la troupe théâtrale “La reine du Guéra” dans un climat détendu a mis un terme à cet évènement.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo