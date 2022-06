Tchad : “Mon lait est local” célèbre la journée mondiale du lait

Sous le slogan “soutenons notre économie nationale avec du lait 100% local”, la plateforme Mon lait est local célèbre ce mercredi 1er juin 2022 la journée mondiale du lait.

La célébration s’est déroulée au centre de conservation et de transformation du lait du groupement des femmes à Diguel dans le 8e arrondissement de N’Djamena. C’est en présence du ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib et des acteurs du secteur laitier.

Au Tchad, la journée est célébrée depuis 2018. Malgré les efforts fournis par la plateforme, les résultats escomptés sont loin d’être atteints. Pour les membres de cette plateforme, si le gouvernement prend en compte les quelques recommandations ci-après, le secteur de la filière laitière connaîtra son développement. La plateforme propose ce qui suit :

accompagner les acteurs et actrices du secteur laitier afin qu’ils deviennent plus résilients face aux effets du changement climatique sur les longues Termes;

améliorer l’accès à l’alimentation bétail ;

prendre des mesures pour augmenter les pourcentages des laits issu des exploitations familiales dans l’industrie laitière ;

metre en place des politiques commerciale et fiscale favorable au développement des chaînes de valeur du lait local ;

écrire une correspondance adressée à l’Union européenne pour protester contre l’envahissement du lait en poudre au détriment du lait liquide ;

créer une coalition nationale regroupant les acteurs de la filière lait ;

organiser des ateliers de formation pour renforcer les capacités des membres de la coalition ;

faciliter la participation aux rencontres régionales des acteurs de la filière lait par visioconférence ;

créer un comité pour le lait local.

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Abderahim Awat Atteib, qui dit prendre bonne note de ces recommandations, invite tous les acteurs de la filière laitière à s’investir dans ces domaines. Il a par ailleurs rassuré de l’appui du gouvernement en leur faveur. Le ministre n’a pas manqué de rappeler la construction en cours du complexe laitier à Mandalia pour encourager les acteurs dudit secteur.

La célébration a été clôturée par une visite guidée du centre de conservation et de transformation du lait. Plusieurs matériels on était présentés par les responsables. Mais, estiment-ils, ils leur manquent des moyens financiers et des compétences humaines pour atteindre leurs objectifs.