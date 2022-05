Tchad : Max Loalngar déposé à son tour à la maison d’arrêt

Arrêté le lundi 16 mai, le coordinateur de la coalition citoyenne Wakit Tamma, Max Loalngar rejoint les autres leaders de la marche du samedi 14 mai à la maison d’arrêt de Klessoum. Détenu d’abord aux renseignements généraux, il a été transféré hier soir à la police judiciaire pour audition. Déféré au parquet ce jeudi, il est également placé sous mandat de dépôt et rejoint ses camarades à la maison d’arrêt de Klessoum.

En effet, avant lui, dès le samedi 14 mai en soirée, Me Koudé Mbaïnaïssem, Gounoung Vaima Gan-Faré, Hissein Massar Hissein, Youssouf Korom ont été arrêtés et déposés à la maison d’arrêt le lundi 16 mai. Le matin, à la fin d’une marche organisée contre la France, il y a des pillages et saccages de plusieurs intérêts français dont 7 stations de Total.

Lors d’un point de presse le 17 mai, les avocats, pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’arrestations qui ne respectent pas les procédures, ont décidé de cesser les activités jusqu’à leur libération.

La date de comparution en audience publique de ces personnes arrêtées est fixée au 6 juin 2022.