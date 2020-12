Tchad – Mao : plusieurs jeunes remportent des tablettes numériques de l’Adetic

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication a organisé ce 19 décembre à Mao, un jeu concours. Objectif : tester les connaissances des jeunes de la province sur le numérique mais aussi sur la culture générale.

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication ( Adetic) a organisé un jeu concours au centre de lecture et d’animation culturelle de Mao. Cette compétition s’inscrit en marge de la tournée présidentielle entamée ce 18 décembre dans la province du Lac-Tchad puis dans le Kanem.

La salle était pleine. C’est une cinquantaine de jeunes sortis pour cet évènement. A l’issue de cette compétition, 20 jeunes se sont démarqués. Ils ont reçu des lots composés des t-shirts et des tablettes. La remise des cadeaux aux gagnants s’est faite en présence des ministres des postes et de l’économie numérique, de l’économie et de la planification du développement, de l’énergie. Ils avaient à leurs côtés, le directeur général adjoint de l’Adetic et le coordonnateur de l’Onajes (Office national de la jeunesse et des sports).

Les questions posées aux jeunes ont porté sur les connaissances numériques et la culture générale. Faut-il le rappeler, cette initiative n’est pas la première du genre. Les villes d’Am-Timan, de Bol et Mongo en ont deja bénéficié.