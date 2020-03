Tchad : pourquoi Mamadjibeye Nako quitte son parti

POLITIQUE – Dans un courrier adressé au président national du Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (Pret), Mamadjibeye Nako, porte parole de la formation politique, annonce sa démission. Ses raisons ?

« L’honneur m’échoit de vous saisir par ce présent courrier aux fins de porter à votre attention l’annonce de ma démission du poste de secrétaire nationale à la communication et porte-parole du parti Pret (Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad), mais aussi mon départ de la jeune organisation politique que nous avons tous ensemble créée. » C’est en ces termes que celle qui est considérée comme la plus jeune membre du bureau politique national de cette formation politique a adressé son départ à son président national, Bongoro Théophile.

La correspondance dont Tchadinfos a pu consulter une copie est datée du 12 mars et évoque des raisons “personnelles” pour justifier la décision de son auteure, après presque deux ans d’engagement au Pret.

Les autres raisons du départ de Mamadjibeye Nako

Contactée par Tchadinfos, Mamadjibeye Nako souligne aussi des tensions avec son désormais ex-président. “[Bongoro Théophile] ne respecte personne et rien“. Concrètement, il serait question, entre autres, du clientélisme et de l’opacité dans la gestion des finances du parti.

Mais, selon certaines indiscrétions, la jeune femme se rapprocherait des Transformateurs de Succès Masra. D’ailleurs, après sa présence à plusieurs activités de ce mouvement, elle n’hésitait plus à s’afficher avec son leader.

Et si ce n’était qu’un coup de bluff et que Mamadjibeye Nako visait tout autre chose ? En tout cas, à ce stade, il serait hasardeux de dire avec certitude ce que va devenir cette jeune politique. À en croire plusieurs sources concordantes, une adhésion au Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir au Tchad, n’est pas exclue.