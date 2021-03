Tchad : Mahamat Nour Ibedou est libre

Mahamat Nour Ibedou vient d’être libéré par le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de N’Djaména ce mardi 23 mars 2021. Youssouf Tom a classé l’affaire sans suite.

Mahamat Nour Ibedou a été arrêté le samedi 20 mars lors de la manifestation organisée par plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques de l’opposition. Tous les manifestants arrêtés ont été libéré le même jour, sauf Ibedou qui était gardé, parce qu’il a été précédemment condamné par sursis.

Pour rappel le 12 février 2021, le défenseur des droits humains Mahamat Nour Ibedou et 11 autres manifestants ont été condamnés à une peine de trois mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de N’Djamena pour coups et blessures, troubles à l’ordre public et destruction de biens publics.