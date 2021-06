Tchad : Mahamat Idriss Deby s’est prononcé sur le calendrier de la transition

POLITIQUE – Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby s’est prononcé sur le calendrier de la transition. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, il a indiqué que c’est au gouvernement de transition “qu’il revient de proposer un chronogramme précis”.





Après la mort du président Idriss Deby Itno et la prise du pouvoir par la junte militaire le 20 avril, les Tchadiens sont appelés à vivre une période de transition. Elle s’étale sur une durée de 18 mois, renouvelable une fois selon la charte de transition, et la commande est aux mains du Conseil militaire de transition (CMT), secondé par le gouvernement de transition. Quel est le planning de transition?



A cette interrogation, le patron du CMT, Mahamat Idriss Deby de déclarer que le bâton de commandement revient au gouvernement de transition. Pour lui, le CMT a nommé un Premier ministre qui à son tour a formé un gouvernement de transition. “La mission confiée au Premier ministre et à son gouvernement est claire : organiser un dialogue national et des élections dans 18 mois. C’est à eux qu’il revient de proposer un chronogramme précis, sous le contrôle du Conseil national de transition. Il est en voie de formation, comptera 93 membres et jouera le rôle de Parlement“, a-t-il éclairci.



Le gouvernement de transition après sa mise en place le 2 mai, a présenté son programme politique devant l’Assemblée nationale le 14 mai. Il repose sur trois axes prioritaires à savoir: assurer la continuité de l’Etat, préserver des acquis en termes de paix et de stabilité, poursuivre des projets et programmes de développement pour arriver au bout de 18 mois à créer toutes les conditions propices à l’organisation des élections libres, transparentes et crédibles.