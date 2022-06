Tchad : Mahamat Idriss Deby Itno lance le projet pilote de création de 50 000 emplois aux jeunes

Lancement ce vendredi, 24 juin 2022, du projet de la création de 50 000 emplois aux jeunes tchadiens, dans un hôtel de N’Djaména. C’est le président du Conseil militaire de transition (PCMT), Mahamat Idriss Déby Itno qui a ouvert les travaux.

C’est un projet pilote qui vise à réduire le nombre astronomique des jeunes sans emplois. Ce projet « ne fera pas de distinction entre lettré et illetré, entre scolarisé et déscolarisé. C’est un véritable outil de lutte contre le chômage », précise le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid.

En lançant cette initiative, le président du CMT donne un espoir à la jeunesse, selon Mahmoud Ali Seid.

Baptisé « Initiative 50 000 emplois décents », ce projet ambitionne de susciter la culture entrepreneuriale chez les jeunes, car la Fonction publique ne peut recruter tout le monde, selon le gouvernement.

L’idée de cette initiative, c’est « d’accompagner la jeunesse à jouer pleinement sa partition dans la construction du nouveau Tchad fort et prospère », justifie Mahamat Idriss Déby Itno, en ouvrant les travaux.