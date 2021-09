Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno attendu samedi au Congo Brazzaville

Le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition au Tchad, est attendu samedi à Brazzaville, capitale de la République du Congo, pour une visite de travail de 48 heures, a-t-on appris jeudi de source proche de la présidence.

Le programme de travail à Brazzaville du général Mahamat Idriss Déby Itno prévoit un tête-à-tête avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Les deux personnalités feront le point sur la coopération entre la République du Congo et le Tchad, deux pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et échangeront des points de vue sur l’évolution de la situation socio-politique au Tchad, après la mort de l’ancien président tchadien Idriss Deby Itno.

Le président du Congo Sassou N’Guesso offrira samedi soir un dîner en l’honneur du général tchadien qui regagnera son pays dimanche à la mi-journée, selon une source locale.